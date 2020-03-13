Женскую сборную по дзюдо эвакуировали из Греции в Украину

16 марта 2020, 12:03

После отмены рейса Lufthansa из-за пандемии коронавируса женскую сборную по дзюдо все-таки эвакуировали из Греции в Украину. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Сообщается, что 14 спортсменок и тренер Геннадий Белодед находились в городе Салоники (Греция), когда Lufthansa отменила их рейс.

"Но скоординированные действия консулов Украины в Греции позволили сборной отбыть в Украину рейсом из Софии. В 09:25 наши спортсменки вернулись домой", - говорится в сообщении.