"Власти" Крыма закрывают админграницу с материковой Украиной

16 марта 2020, 12:46

Так называемые "власти" оккупированного Крыма из-за коронавируса в Украине закрывают административную границу с материковой частью. Об этом заявил "глава Республики Крым" Сергей Аксенов, передают местные СМИ.

По его словам, представители Крыма обратились к федеральным органам с просьбой закрыть участок административной границы с Украиной на севере полуострова.

"Все меры предупредительные на границе предпринимаются, сейчас с … начальником управления ФСБ по Крыму проговорили", - заявил Аксенов и добавил, что обратится в Москву с инициативой закрыть контрольные пункты пропуска.