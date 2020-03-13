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Общественное мнение
Власть
16 марта 2020, 12:46

"Власти" Крыма закрывают админграницу с материковой Украиной

Так называемые "власти" оккупированного Крыма из-за коронавируса в Украине закрывают административную границу с материковой частью. Об этом заявил "глава Республики Крым" Сергей Аксенов, передают местные СМИ.

По его словам, представители Крыма обратились к федеральным органам с просьбой закрыть участок административной границы с Украиной на севере полуострова.

"Все меры предупредительные на границе предпринимаются, сейчас с … начальником управления ФСБ по Крыму проговорили", - заявил Аксенов и добавил, что обратится в Москву с инициативой закрыть контрольные пункты пропуска.

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