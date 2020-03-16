Зеленский не исключает введения чрезвычайного положения из-за коронавируса

17 марта 2020, 09:00

Президент Владимир Зеленский не исключает введение чрезвычайного положения на всей территории Украины, если этого потребует ситуация. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV вечером 16 марта, - сообщает Офис Президента.

«Вы слышали, что Президент Французской Республики Макрон сегодня сказал, что 15 дней всем запрещено выходить на улицы. Пока мы не дошли до этой ситуации. Но я вам честно скажу: если это потребуется, мы введем чрезвычайное положение (по всей стране. - ред.)», - сказал Глава государства.