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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
17 марта 2020, 09:00

Зеленский не исключает введения чрезвычайного положения из-за коронавируса

Президент Владимир Зеленский не исключает введение чрезвычайного положения на всей территории Украины, если этого потребует ситуация. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV вечером 16 марта, - сообщает Офис Президента.

«Вы слышали, что Президент Французской Республики Макрон сегодня сказал, что 15 дней всем запрещено выходить на улицы. Пока мы не дошли до этой ситуации. Но я вам честно скажу: если это потребуется, мы введем чрезвычайное положение (по всей стране. - ред.)», - сказал Глава государства.

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