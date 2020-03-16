Коронавирус: МИД объяснил, что нужно делать украинцам для возвращения из Польши

17 марта 2020, 13:22

Министерство иностранных дел Украины розъяснило, что делать гражданам Украины, которым нужно вернуться из Польши после введения карантинных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прежде всего нужно добраться к пунктам пропуска для автомобильного сообщения, которые сейчас работают в круглосуточном режиме: "Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорохуск"), "Рава-Русская" ("Хребенне"), "Краковец" ("Корчева"). Там работают украинские консулы.

Обратите внимание, что городское сообщение в Польше ограничено.

Сейчас прорабатывается возможность введения дополнительных рейсов международного сообщения на маршрутах Варшава - граница.

Польская сторона заверила о лояльном отношении к нашим гражданам в вопросе нарушения ими миграционных правил страны, в случае окончания срока действия разрешительных документов на пребывание.

Затем убедитесь, что вы обратились в посольство или консульства в Польше по электронной почте или по телефону горячей линии на их официальной странице (https://bit.ly/33ucZ3u). Также можно обратиться на страницах посольства и консульств в соцсетях.

Сообщите ваши имя и фамилию, место пребывания и готовность к возвращению в Украину. Обратите внимание, что сейчас телефонные линии перегружены, поэтому оптимальный вариант - отправить электронное письмо с вашими данными.Также вы можете зарегистрироваться в системе ДРУГ (https://friend.mfa.gov.ua/).