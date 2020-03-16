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Общественное мнение
Власть
17 марта 2020, 13:46

Нет таблетки, которая позволит вылечить коронавирус

В Минздраве заявили, что нет таблетки, которая позволит вылечить коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады, передает РБК-Украина.

Ляшко отметил, что на сегодняшний день нет специфического лечения, есть только симтоматическое.

"То есть нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни. Поэтому не нужно реагировать на распространение той информации, что есть в сети Интернет о том, что продают какие-то уникальные таблетки, которые лечат коронавирусную болезнь. Это мошенничество", - заявил он.

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