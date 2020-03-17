На Донбассе боевики наращивают подготовку артиллерийских подразделений

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации наращивают уровень подготовки артиллерийских подразделений.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным ГУР, 16-17 марта на полигоне "Южный" боевики проводят сборы по корректировке артиллерийского огня.
"Командование российских оккупационных войск наращивает уровень боевой подготовки артиллерийских подразделений. Так, 16-17 марта под руководством российских инструкторов на полигоне "Южный" временно оккупированной территории в Донецкой области проводятся сборы с корректировки артиллерийского огня. На собрание привлекаются офицеры тактического звена (заместители командиров рот, командиры взводов) мотострелковых подразделений российских оккупационных войск", - сообщили в украинской разведке.