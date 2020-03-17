В Италии произошло землетрясение

17 марта 2020, 17:22

Сегодня ночью, 17 марта, на юге Италии в области Калабрия произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аnsa.

Как сообщается, землетрясение было не сильным и произошло около 2:00 ночи, его эпицентр находился в Тирренском море возле западного побережья Калабрии на глубине 33 километра от земной поверхности.

Сейсмологи зафиксировали более десяти подземных толчков. Землетрясение было ощутимо в разных населенных пунктах, в том числе, в крупных городах Козенца, Катандзаро и Реджо-ди-Калабрия.