НБУ выдал банкам рекомендации на время карантина

17 марта 2020, 18:00

Национальный банк Украины разослал письмо с рекомендациями банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ подчеркивают, что банковская система работает и будет работать в обычном режиме, в том числе в регионах, в которых сегодня Верховная Рада введет чрезвычайное положение.

Для поддержания стабильности НБУ рекомендует:

Обеспечить бесперебойную работу всех дистанционных систем обслуживания и контакт центров.

Временно снизить тарифы на дистанционные / безналичные услуги для поощрения населения к их использованию.

Проводить разъяснительную работу с клиентами о преимуществах использования дистанционных сервисов и безналичных платежей.

Для сохранения здоровья работников банков и их клиентов предусмотреть по возможности дистанционную работу персонала; четкий график работы банковских отделений с обязательными перерывами в течение дня на дезинфекцию и проветривание.

В Нацбанке отмечают, что финансовая система достаточно устойчива, имеет запас капитала и ликвидности и призывают не поддаваться вирусу паники.

В то же время НБУ призывает население соблюдать рекомендации ВОЗ и Минздрава и без необходимости не посещать банковские отделения, в том числе для снятия наличных со счетов, платежей или обмена валют, и избегать пользования наличными, которые потенциально могут быть носителем вируса. В НБУ рекомендуют по возможности оставаться дома и пользоваться услугами дистанционного банкинга и безналичными расчетами.