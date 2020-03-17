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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
17 марта 2020, 16:28

Верховная Рада изменила режим своей работы, введя ряд ограничений

В связи с мерами направленными на противодействие распространению коронавируса в Украине Верховная Рада изменила режим своей работы, введя ряд ограничений. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.

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