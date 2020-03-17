В связи с мерами направленными на противодействие распространению коронавируса в Украине Верховная Рада изменила режим своей работы, введя ряд ограничений. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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17 марта 2020, 16:28
Верховная Рада изменила режим своей работы, введя ряд ограничений
В связи с мерами направленными на противодействие распространению коронавируса в Украине Верховная Рада изменила режим своей работы, введя ряд ограничений. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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