В Украину наличная валюта доставляется с задержкой

17 марта 2020, 10:58

Наличная валюта в Украину доставляется с задержкой из-за карантинных мер по всему миру. Об этом сообщает Национальный банк Украины в Facebook.

"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту. Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долл. США безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой", - отмечают в НБУ.

Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему, подчеркивает регулятор.