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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
17 марта 2020, 10:58

В Украину наличная валюта доставляется с задержкой

Наличная валюта в Украину доставляется с задержкой из-за карантинных мер по всему миру. Об этом сообщает Национальный банк Украины в Facebook.

"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту. Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долл. США безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой", - отмечают в НБУ.

Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему, подчеркивает регулятор.

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