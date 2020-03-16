Стало известно, когда закроют метро в Киеве

17 марта 2020, 12:27

Метро в Киеве закроют сегодня в 23:00 в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко на своем Telergam-канале.

Мэр города отметил, что согласно решению Кабмина, Киев должен закрыть метрополитен.

"Поэтому сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - написал он.

Вместе с тем, Кличко отметил, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

Напомним, что в Харькове также закрывают метро, ​​решение начнет действовать с 20:00 17 марта.