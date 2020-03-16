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Общественное мнение
Экономика
17 марта 2020, 12:45

Европейские автопроизводители остановили производство из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса, европейские автопроизводители приостанавливают свое производство.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сообщается, французская автомобилестроительная PSA Group, которая выпускает машины под брендами Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall и Opel, объявила о закрытии всех предприятий в Европе до 27 марта.

Также, ряд других всемирно известных компаний приостанавливают практически все свое производство. В этом списке такие компании как: Fiat Chrysler, Renault SA, испанская SEAT, итальянская VW, на заводах которой производятся Lamborghini и Bugatti.

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