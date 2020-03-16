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Общественное мнение
Власть
17 марта 2020, 12:50

Рада поддержала задействованных в борьбе с вирусом работников

Медицинским и другим работникам, непосредственно задействованным на работах по ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией, будут доплачивать 200% от обычной заработной платы. Такое решение приняла Верховная Рада, проголосовав сегодня за законопроект №3219.

Такая надбавка будет в период выполнения работником мероприятий, "направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19)".

Кроме того, будут осуществлены доплаты "отдельным категориям работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения".

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