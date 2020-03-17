Украинцы за неделю скупили $300 миллионов

18 марта 2020, 09:00

За 5 рабочих дней общий спрос на валюту составил 2,1 миллиарда долларов: большая часть была выкуплена украинскими компаниями, население выкупило 300 миллионов долларов валюты, нерезиденты – 8 миллионов.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Олег Чурий на брифинге для прессы, передает Экономическая правда.

«Экспортеры начинают поддерживать возврата иностранной валюты и ее продажи, импортеры стараются больше купить валюты. Реагирует активно населения.

Если смотреть с начала прошлого недели и с понедельника, общий спрос составил 2,1 миллиарда долларов, из которых население купило 300 миллионов долларов, нерезиденты купили всего 8 миллионов долларов (это даже не 1% от общей суммы).

Большая часть валюты была выкуплена украинскими компаниями, которые покупали эту валюту для оплаты по импортным контрактам, а также для платежей по долговым обязательствам», - отмечает он

«Нацбанк продает валюты столько, сколько нужно, у нас на конец дня не остается неудовлетворенных заявок клиентов на покупку валюты. На межбанковском рынке мы не видим панических настроений, все заявки на покупку валюты удовлетворяются», - подчеркнул он.

Напомним, с начала года Нацбанк потратил на поддержку гривны до 1 миллиарда долларов, резервы превышают 25 млрд долларов и достаточны для сглаживания колебаний.

НБУ продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. С этой целью 16 марта было продано 238 млн долл.

16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,22 гривни за доллар.

16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.