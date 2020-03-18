О работе общественного транспорта во время карантина в Северодонецке

18 марта 2020, 13:34

В Северодонецке с 21:30 18 марта 2020 по 3 апреля прекращается перевозки пассажиров троллейбусом в утреннее и ночное время.

Об этом сообщает троллейбусное управление, передает пресс-служба Северодонецкого горсовета.

«Во исполнение поручения президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Кабинет Министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, которое действует на всей территории Украины, в том числе в г. Северодонецк. Учитывая вышесказанное - сообщаем, что с 12 ч. 00 мин. 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 троллейбусы будут перевозить не более 10 пассажиров одновременно», - говорится в сообщении.

Также, дежурный троллейбус будет использоваться исключительно для обеспечения производственных нужд предприятия в доставке работников к месту работы.

В сообщении отмечается, что в случае невыполнения требований пассажирами, водитель не будет осуществлять движение и вызовет полицию, поскольку именно на нарушителя требований ложится ответственность.