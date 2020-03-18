18 марта 2020, 13:40

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат

Наразі проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, хворих з коронавірусною інфекцією при легкому перебігу хвороби можна лікувати амбулаторно. У разі необхідності пацієнта буде госпіталізовано.

Медичні працівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним.

Народний депутат України на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній.

За інформацією ЗМІ, нардеп Сергій Шахов отримав позитивний тест на короновірус