Зеленский подписал закон о коронавирусе

18 марта 2020, 13:53

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".

Соответствующая информация указана в карточке законопроекта (№3219) на сайте Верховной Рады.

Так, в графе о дате и состоянии прохождения указано: "Возвращено с подписью Президента" и уточняется, что глава государства подписал закон 18 марта 2020 года.

Вчера, 17 марта, Верховная Рада во время внеочередного заседания 17 марта приняла закон №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".

Этот закон, в частности, предусматривает, что нарушение правил, касающихся карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями влечет наложение штрафа на граждан от одного до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, на должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также законом предусмотрено создание правого основания для оперативного осуществления государством комплекса неотложных мер по предотвращению и лечению коронавирусной болезни, в частности:

- проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных законом "О публичных закупках";

- стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги; освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения Covid-19;

- контроль со стороны Кабинета министров за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары