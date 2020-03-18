Шмыгаль: Украинцам компенсируют часть коммуналки

18 марта 2020, 14:13

Государство может оплатить часть коммунальных услуг за время вынужденного пребывания украинцев на карантине. Поручение определить процент возмещения дал сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - подчеркнул он.

Премьер поручил Минсоцполитики, Минфину и Минэкономики в течение трех дней рассчитать сумму средств и определить процент возмещения части коммунальных платежей на время карантина в Украине. А также поручил определить категории граждан, отметив, что, возможно, возмещение коснется всех граждан.

Решение будет принято на внеочередном заседании правительства.