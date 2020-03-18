Украинцы «штурмовали» аэропорт Киев, пытаясь вылететь в Германию

18 марта 2020, 14:55

Сегодня несколько десятков граждан Украины прибыли в один из терминалов столичного аэропорта с намерением улететь из страны. Однако пункт пропуска закрыт по решению правительства, напомнили в Госпогранслужбе.

Ранее в социальных медиа появилась информация, что Государственная пограничная служба Украины не выпускает людей, которые хотят вылететь рейсом в Германию.

Так, согласно распоряжению КМУ (14 марта 2020 № 287-р) с полуночи 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского воздушного сообщения. Исключение может составлять только осуществление перевозок лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

В настоящее время в авиационных пунктах пропуска Государственная пограничная служба Украины готова и осуществляет оформление на въезд в нашу страну граждан из эвакуационных рейсов, которые формируются МИД и Мининфраструктуры.