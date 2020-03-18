Шмыгаль призывает вузы не выселять студентов из общежитий

18 марта 2020, 15:26

Кабинет министров рекомендует руководителям учебных заведений на период карантина не выселять студентов из общежитий, а наоборот способствовать тому, чтобы студенты находились в самоизоляции, помочь с обеспечением продуктами и лекарствами при необходимости.

Об этом на заседании правительства в среду, 18 марта, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

«Я буду обращаться к ректорам и руководителям учебных заведений, где введен карантин, и попрошу с пониманием и внимательно относиться к студентам, проживающим в общежитиях - не отправлять их домой. Многим из этих студентов некуда ехать, это студенты из оккупированных территорий. Сейчас остановлено все межобластное, междугороднее сообщение, поэтому руководителей учебных заведений настойчиво прошу, рекомендую... не выселять студентов из общежитий. Наоборот, способствовать тому, чтобы они оставались в общежитиях, максимально самоизолировались, помочь им с обеспечением продуктами и при необходимости лекарствами», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Министерство образования и науки получит соответствующее поручение и проведет соответствующую работу с руководством учебных заведений.