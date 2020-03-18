В Винницкой области – два новых подозрения на коронавирус

18 марта 2020, 15:48

По состоянию на 18 марта в Винницкой области снято 4 подозрения на коронавирус, сообщает пресс-служба ОГА.

«Однако есть два новых подозрения на Covid -19, один человек прибыл с эпидемической территории, второй контактировал с лицом, у которого подтверждена лабораторно коронавирусная инфекция. Пациенты находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением. Сейчас состояние пациентов стабильное. Определены контактные лица, они самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором», - отметил председатель ОГА Владислав Скальский.

По его словам, в Винницкой области в больницах развернуто 290 инфекционных коек, из них – 89 боксов и 51 полубокс.

Скальский подчеркнул: «Аппарат искусственной вентиляции легких во многих случаях является основным инструментом для того, чтобы обеспечить наполнение крови больного кислородом. Мы имеем 182 рабочих аппарата ИВЛ, которые готовы к использованию. Однако необходимость остается в мониторах, кислородных концентраторах, следовательно, речь идет о комплексном рабочем месте у инфекционного больного».

Также, председатель облгосадминистрации сообщил, что на сегодняшний день на лечении в больницах инфекционных отделений области находится 179 человек с острыми респираторными заболеваниями и 56 человек с вирусно-бактериальными пневмониями.