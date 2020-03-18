В Мариуполе начали дезинфицировать подъезды

18 марта 2020, 16:01

Cанитарную обработку подъездов жилых домов специальным дезраствором начали проводить в Мариуполе в качестве карантинных мер, - сообщает пресс-служба горсовета.

Такие работы ведутся во всех районах города. По словам начальника управления жилого фонда ДРЖКИ Андрея Гутникова, всего в городе свыше пяти тысяч подъездов.

«В обработку включается опрыскивание полов, лестничных площадок, перил и кабин лифта. Протирание ветошью с дезинфицирующим раствором пультов управления лифтов и входных групп. Дезобработка будет проходить один раз в сутки ежедневно», - подчеркнул Андрей Гутников.

Директор ЖКП «Жилье-центр» Ольга Савченко рассказала, что согласно распоряжению КМУ и распоряжению городского головы Вадима Бойченко на предприятии издан приказ о дезинфекции подъездов: «С утра работает 12 бригад наших сотрудников. Также создана дополнительная мобильная бригада для помощи в обработке другим управляющим компаниям. 3%-ый раствор изготавливаем самостоятельно и ежедневно, клеем стикеры. Закупили респираторы, маски и очки. Обслуживаем 103 дома, это 343 подъезда».