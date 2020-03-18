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Общественное мнение
Криминал
18 марта 2020, 17:28

Украинка в Италии нелегально продавала медицинские маски на улице: оштрафовали

В Милане оштрафовали 53-летнюю гражданку Украины, которая незаконно продавала медицинские маски на улице, несмотря на правительственный указ оставаться дома в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает издание Milano Today, - пишет "Европейская права".

Украинку уличили в воскресенье 15 марта после того, как полиция получила телефонный звонок от местного жителя. Тот заметил женщину, которая уже не первый день продавала маски у местного супермаркета.

"Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой", - пишет издание.

После прибытия полиции украинка призналась, что пыталась продать маски.

Ее оштрафовали за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и ​​невыполнение указа правительства оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сумма штрафа в сообщении издания не указана.

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