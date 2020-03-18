18 марта 2020, 17:42 В Житомирской области выделили 45 млн гривен на борьбу с коронавирусом Заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Наталья Остапченко заявила о выделении более 45 млн гривен на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА. По словам Остапченко, из городских, районных, областного и бюджетов объединенных общин были выделены средства на обеспечение средствами индивидуальной защиты и другие меры борьбы с коронавирусом. Также часть средств направят на стимулирование труда медработников в области. Твитнуть Загрузка... Загрузка...