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Общественное мнение
Общество
18 марта 2020, 17:03

В Украине на время карантина приостановили призыв в армию

В Украине на время действия карантина в связи с коронавирусом военкоматы приостановили призыв на срочную военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"По распоряжению командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников в призывные участки и областные сборные пункты, - до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия.

Председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.

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