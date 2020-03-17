Одесский «7 километр» закрывают на карантин

18 марта 2020, 10:49

Администрация промтоварного рынка «7 километр» вводит ограничения в работу в связи с карантином.

«Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел прекращают прием посетителей. Исключение составят те службы, которые осуществляют оказание неотложной медицинской помощи и реагирование на чрезвычайные ситуации», - сообщается на сайте рынка.

Все субъекты хозяйствования на рынке обязаны соблюдать требования и порядок работы в период карантинных мероприятий, введенных постановлением Кабинета Министров.

Доступ субъектов хозяйственной деятельности (физических лиц – предпринимателей и юридических лиц), их представителей, арендаторов, наемных работников, в торговые объекты и к принадлежащему им имуществу осуществляется в соответствии с установленным графиком работы промрынка как всегда по пропускам.

Согласно приказу, профильные службы рынка будут продолжать проводить ежедневную усиленную дезинфекцию общественных территорий промрынка. Все работники предприятия будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Предприниматели будут своевременно информироваться о вводимых государством требованиях в рамках чрезвычайной ситуации и о возможных изменениях в работе.

ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. (Адрес: Одесская область, Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20). На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории располагаются автостанция, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь. Ежедневно Промтоварный рынок «Седьмой километр» посещают до 200 тысяч человек.