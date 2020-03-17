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Общественное мнение
Общество
18 марта 2020, 11:57

Коронавирус в Черновцах: госпитализировали 5 человек, контактировавших с умершей женщиной

В Черновицкой области установили 5 человек, которые контактировали с умершей женщиной, у которой был выявлен коронавирус, они госпитализированы. Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак, передает РБК-Украина.

По ее словам, все 5 лиц, контактировавших с инфицированной женщиной, имеют признаки вирусного заболевания.

"По женщине, которая имеет летальный случай установлено 5 контактных лиц, имеющих в том числе признаки вирусного заболевания. Они так же госпитализированы", - сообщила Гусак.

Также она отметила, что в Черновицкой области зафиксирован случая заболевания коронавирусом в легкой форме у мужчины, который перенес его дома и не обращался к врачам.

"Также мы имеем ситуацию, когда человек перенес это заболевание в легкой форме дома и он не обращался к врачам. И уже установлено первое обращение по этой ситуации от жены", - отметила замглавы Черновицкой ОГА.

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