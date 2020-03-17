Минздрав за день получил 41 подозрение на коронавирус

18 марта 2020, 12:11

В течение 17 марта в Министерство здравоохранения поступило 41 подозрение на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, Винницкая область отправила 3 подозрения, Днепропетровская - 5, Донецкая - 3, Закарпатская - 3, Ивано-Франковская - 3, Киев - 14, Николаевская - 1, Ровенская - 2, Сумская - 2, Тернопольская - 2, Херсонская - 1, Черкасская 1, Черновицкая - 1.

Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.

Вместе с тем, в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).