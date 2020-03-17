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Общественное мнение
Общество
18 марта 2020, 12:57

Киевстар сделал консультации врачей в приложении бесплатными для всех украинцев

На период карантина Киевстар сделал консультации врачей в приложении Doctor Online бесплатными для абонентов всех украинских операторов. Пользователи смогут получить информацию используя чат, видео или аудио-вызов, сообщает пресс-служба.

В приложении доступно более 40 специалистов, среди которых есть семейные врачи, терапевты, педиатры, урологи, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. Дежурные врачи в приложении доступны круглосуточно.

Пользователи через приложение могут во время консультации отправить врачу файлы (анализы, фото, предыдущие назначения). В нем же можно записаться на сдачу анализов и исследования. Также можно заказать доставку лекарств и создать график их приема.

Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов. Мегабайты за пользование будут списываться согласно тарифному плану.

Doctor Online доступно для загрузки на Play Market и App Store.

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