18 марта 2020, 13:05 В Киевской области введена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса 18 марта на территории Киевской области временно введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА. На заседании Киевской ОГА классифицировали ситуацию с COVID-19 в качестве "медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня". Из-за этого было принято решение ввести режим ЧС. "В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры", - заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин. Также Володин заявил, что важно, чтобы люди "осознали опасность заболевания, добросовестно соблюдали правила безопасности и сохраняли спокойствие". Твитнуть Загрузка... Загрузка...