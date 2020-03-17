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Общественное мнение
Общество
18 марта 2020, 13:05

В Киевской области введена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

18 марта на территории Киевской области временно введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

На заседании Киевской ОГА классифицировали ситуацию с COVID-19 в качестве "медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня". Из-за этого было принято решение ввести режим ЧС.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры", - заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин. Также Володин заявил, что важно, чтобы люди "осознали опасность заболевания, добросовестно соблюдали правила безопасности и сохраняли спокойствие".

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