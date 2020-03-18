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Общественное мнение
Власть
19 марта 2020, 09:00

Зеленский: НБУ введет льготный режим для заемщиков на время карантина

В течение двух дней Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина. Об этом в своем обращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Сегодня я подписал закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышенные проценты по кредитам на потребительские нужды», – отметил он.

При этом президент сообщил, что в течение двух дней Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.

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