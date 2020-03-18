Больной коронавирусом в Мариуполе недавно вернулся из Египта

19 марта 2020, 12:32

Первый подтвержденный случай заражения в Донецкой области обнаружили у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

«Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта», - написал он.

По словам главы ОГА, медики оказывают ему необходимую помощь. Людей, которые с ним контактировали, уже обнаружили. Сейчас они находятся под наблюдением.

Кириленко просит жителей города сохранять спокойствие и напоминает о гигиене.