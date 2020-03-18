Донецкая область получила из госрезерва почти миллион медицинских масок

19 марта 2020, 13:40

Почти миллион медицинских масок получила Донецкая область из государственного резерва Украины. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник в ходе пресс-конференции в Краматорске 19 марта.

«Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва. Со вчерашнего дня они выдаются сотрудникам всех служб, которые контактируют с людьми. Это полиция, погранслужба, военные, сотрудники социальной службы, медики», - проинформировал Колесник.

Он добавил, что медработники области полностью обеспечены средствами защиты от коронавируса, но в случае интенсивного их использования смогут продержаться от 7 до 10 дней.