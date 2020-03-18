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Общественное мнение
Власть
19 марта 2020, 13:40

Донецкая область получила из госрезерва почти миллион медицинских масок

Почти миллион медицинских масок получила Донецкая область из государственного резерва Украины. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник в ходе пресс-конференции в Краматорске 19 марта.

«Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва. Со вчерашнего дня они выдаются сотрудникам всех служб, которые контактируют с людьми. Это полиция, погранслужба, военные, сотрудники социальной службы, медики», - проинформировал Колесник.

Он добавил, что медработники области полностью обеспечены средствами защиты от коронавируса, но в случае интенсивного их использования смогут продержаться от 7 до 10 дней.

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