Шмыгаль поручил разработать план по компенсации за коммуналку на время действия карантина

19 марта 2020, 14:02

Правительство планирует компенсировать украинцам определенный процент коммунальных платежей из-за введения карантинного режима. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

В частности, Шмыгаль дал поручение Минэкономики просчитать сумму средств и категории граждан, а также потребности бюджета на возмещение части коммунальных платежей на время введенного карантина в Украине.

"То есть мы постановлением ввели карантин. Мы призываем людей быть дома. Поэтому государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал он.

При этом пока неизвестно, будет ли компенсация распространяться на всех граждан, или на отдельные категории.

"Прошу рассчитать процент возмещения, сумма, которая необходима, при необходимости - категории граждан, или сказать, что это должно быть для всех без исключения. На очередной Кабмин вынести предложения", - добавил Шмыгаль.

По его словам, Минэкономики должно выполнить поручение главы правительства за три дня.