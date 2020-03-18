За сутки за нарушение карантина оштрафовали 32 человек

19 марта 2020, 15:09

За сутки полицейские составили 32 админпротокола за нарушение правил карантина людей. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины, сообщает пресс-служба НПУ.

«Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно заступает более 15 тыс. полицейских для обеспечения карантинных мероприятий. Также созданы мобильные группы, в том числе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. Помимо обеспечения карантинных мероприятий, мы выполняем свою повседневную работу, реагируем на заявления и сообщения граждан», - рассказал Фацевич.

По его словам, начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности, будут проверять состояние здоровья граждан. Также полицейские будут контролировать выполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных Кабинетом Министров Украины.

«Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области», - отметил заместитель председателя национальной полиции Украины.

При этом он отметил, что полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП: 10 в Донецкой области, 7 – Киеве, 6 – Херсонской, 3 - в Киевской, по 2 – в Полтавской и Черниговской, по 1 - в Одесской и Черновицкой областях.