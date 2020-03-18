Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликає транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів під час карантину

19 марта 2020, 15:36

Очільник МОЗу звернувся до всіх державних та комерційних транспортних компаній країни, пасажирських перевізників та органів місцевої влади із закликом об'єднатися та разом створити умови для того, щоб українські медики могли діставатися до роботи та надавати допомогу хворим.

“Ми маємо подбати про українських лікарів, щоб урятувати всю країну. Ми, Міністерство охорони здоров’я України, рекомендуємо транспортним компаніям спільними зусиллями розробити систему шатлів та маршрутів, що оптимізують пересування фахівців, які рятують людські життя”, - каже Ємець.

Водночас очільник МОЗ попросив інших громадян дотримуватися карантину, не виходити з дому без крайньої потреби, щоб усі якомога скоріше повернулися до нормального життя.