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Общественное мнение
Происшествия
19 марта 2020, 18:32

В Киеве – третий больной коронавирусом

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном результате пациента ни в Министерство здравоохранения, ни в Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий», - написал он в Facebook.

Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

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