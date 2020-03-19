В Киеве – третий больной коронавирусом

19 марта 2020, 18:32

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном результате пациента ни в Министерство здравоохранения, ни в Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий», - написал он в Facebook.

Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.