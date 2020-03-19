Луганская областная клиническая больница открыла виртуальную консультацию. Теперь, пациенты смогут не ехать куда-то, чтобы пообщаться с врачом, а получить ее в режиме онлайн. О новом формате и его механизме расскажут наши журналисты
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19 марта 2020, 19:20
Луганская областная клиническая больница открыла виртуальную консультацию
Луганская областная клиническая больница открыла виртуальную консультацию. Теперь, пациенты смогут не ехать куда-то, чтобы пообщаться с врачом, а получить ее в режиме онлайн. О новом формате и его механизме расскажут наши журналисты
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