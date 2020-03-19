19 марта 2020, 19:36

​​Сьогодні у Києві, а відзавтра по всій Україні курсуватимуть вулицями міст спеціальні автомобілі ДСНС із гучномовцями та інформуватимуть людей про необхідність дотримуватися умов карантину

Громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання!

не виходити на вулицю без нагальної потреби;

не відвідувати місця скупчення людей;

під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;

дотримуватися заходів особистої гігієни;

дбати про близьких і рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.

Дисципліна та виконання усіх особистих і загальних заходів безпеки є протидією поширенню коронавірусної інфекції!