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Общественное мнение
Происшествия
19 марта 2020, 20:33

В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19

В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19

МОЗ висловлює співчуття рідним померлої.

Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

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