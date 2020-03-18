ВОЗ заявила о начале первых испытаний вакцины от COVID-19

19 марта 2020, 10:00

Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил на брифинге 18 марта, - сообщает LB.ua.

"Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение", - заявил он.

16 марта сообщалось, что в американском Сиэтле вакцину от нового вида коронавируса начали испытывать на первом пациенте. При этом представители здравоохранения США заявили, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев. Всего в испытаниях будут участвовать 45 волонтеров возрастом от 18 до 55 лет.

В Китае о изобретении вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 сообщили еще в феврале, однако ученым еще нужны доработки и дополнительные проверки.