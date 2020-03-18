Понад 4 тисячі жителів Луганщини задекларували 112,8 млн грн доходів, отриманих минулого року

19 марта 2020, 11:24

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-лютого поточного року жителі Луганщини подали 4,1 тис. декларацій про майновий стан і доходи, отримані у 2019 році. Це на 300 декларацій більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними податкових декларацій, задекларовано загальний дохід у сумі 112,8 млн грн. Громадянами самостійно визначено до сплати до бюджету 8,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 1,8 млн грн більше, ніж у січні-лютому минулого року.

Сума військового збору до сплати становить 1 млн грн, що на 132 тис. грн або на 15,1 відс. більше, ніж за відповідний період минулого року.

На сьогодні 3 громадянина задекларували дохід у сумі понад 1 млн грн. Податкові зобов’язання з ПДФО визначено у розмірі 1,6 млн грн, військового збору – 132,3 тис. грн.

Право на податкову знижку за результатами 2019 року задекларували 58 осіб. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, визначена платниками податків у розмірі 134,1 тис. гривень