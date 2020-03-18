Совсун: В Луганской области нет ни одного теста на коронавирус

19 марта 2020, 11:59

Луганская область не обеспечена тестами на выявление коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун со ссылкой на ответ от Департамента здравоохранения Луганской ОГА.

По ее словам, правительство не озвучивает информацию, какие тесты есть в Украине в целом и по регионам.

"Нам надо понимать, какие тесты присутствуют в Украине. На сегодня я не видела официальной коммуникации со стороны правительства, чтобы объяснить, какие тесты у нас есть. Поэтому несколько дней назад я послала запросы, в том числе и в Минздрав, и в областные департаменты здравоохранения с просьбой предоставить информацию, какие тесты у них есть. Пока ответов поступило мало", – отмечает нардеп.

Совсун, ссылаясь на ответ департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации, сообщила, что в области нет тестов для определения коронавируса.

"Ответ от луганского департамента здравоохранения, где они черным по белому написали: в Луганской области нет ни одного теста на коронавирус. Я не знаю, какие будут ответы от других областей, может, это специфика... Потому что еще из одной области пришел ответ. Они предоставили информацию, что у них есть какие-то тесты, какое-то количество, и это быстрые экспресс-тесты, которые не очень точны. Но Луганская область точно написала, что у них нет ни одного теста", – рассказала депутат.

В сложившейся ситуации Совсун обвиняет правительство.

"Это то, где правительство провалилось. И сейчас не важно, что у нас поменялось правительство или не поменялось правительство. Важно, что это та часть работы, которую граждане не могут сами выполнить. Они не могут закупить тесты", – подчеркнула нардеп.