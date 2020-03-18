У власності - будинок і квартира: як оподатковувати податком на нерухоме майно?

19 марта 2020, 12:26

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили. Зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, передбачено пільги, а саме зменшення бази оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток.

Зокрема, для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) база оподаткування зменшується на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Нагадаємо, відповідно до підпункту 266.3.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 ПКУ для фізичних осіб не застосовуються до: об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 ПКУ; об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).