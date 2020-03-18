В Донецкой области три новых подозрения на коронавирус

19 марта 2020, 12:54

Три новых подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 проверяют в Донецкой области по состоянию на 19 марта. Об этом на пресс-конференции в Краматорске сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«За минувшие сутки в инфекционную больницу Константиновки госпитализированы женщина и ребенок, которые вернулись из Египта, и в больницу Мирнограда – женщина с признаками острой респираторной инфекции, которая также вернулась из Египта», - сообщил Александр Педенко.

В настоящее время продолжается обследование пациентов. Отобранный биологический материал будет отправлен в лабораторию Киева.

Отмечается, что подозрение на коронавирус у госпитализированных в Мариуполе ранее троих местных жителей не подтвердилось. У троих пациентов из Краматорска также получены отрицательные результаты анализов на COVID-19.