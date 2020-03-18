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Общественное мнение
Происшествия
19 марта 2020, 13:06

В РФ от коронавируса умер первый человек

79-летняя женщина с коронавирусом нового типа умерла в московской больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Подчеркивается, что у пациентки были хронические заболевания.

Женщину госпитализировали 13 марта, но с 14 марта по личному настоянию родственников она перешла на лечение в частную медорганизацию. После получения положительного результата анализа на коронавирус ее незамедлительно перевели в инфекционную больницу № 2.

В штабе уточнили, что в связи с усилением дыхательной недостаточности женщина получала в условиях реанимации комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице она была в изолированном боксе.

Как сообщается, пациентка умерла в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, моче-каменная болезнь, церебровасулярная болезнь хроническая легочная гипертензия.

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