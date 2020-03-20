Мэр Ивано-Франковска просит ввести ЧП в стране

20 марта 2020, 15:35

В Ивано-Франковске с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализированы 15 человек, власти города просят президента Владимира Зеленского и Кабинет министров ввести в стране чрезвычайное положение, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«Ситуация серьезная! У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры. Обращаемся к правительству, президенту, ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Промедление приведет к распространению вируса. Поручить полиции, Нацгвардии, муниципальной инспекции усилить патрулирование на улицах. Обеспечить круглосуточное патрулирование улиц», – написал он в Facebook.

Мэр заявил, что жители Ивано-Франковска пренебрегают мерами карантина.

По его словам, с сегодняшнего дня в Ивано-Франковске полиция будет штрафовать нарушителей карантина: от 17 тыс. грн для физических лиц и от 34 тыс. – для юридических.

«Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее двух метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем. Обращаемся в Антимонопольный комитет, чтобы не было спекуляций на лекарствах и продуктах. Держать на контроле уборку улиц, подъездов и тому подобное», – отметил мэр Ивано-Франковска.

Он призвал жителей города, которые вернулись из-за границы менее месяца назад, самоизолироваться.

«Ради безопасности людей вокруг, даже если нет никаких симптомов болезни. То же самое касается всех жителей и гостей города – жестко придерживайтесь карантина», – добавил Марцинкив.