В Киеве одиннадцатый пассажир разбил стеклянные двери троллейбуса

20 марта 2020, 15:57

В Киеве полицейские составили административный протокол на мужчину, который нарушил правила карантина и повредил транспортное средство, сообщает пресс-служба столичного главка.

Инцидент произошел на улице Московской в ​​Печерском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина несмотря на установленный запрет сознательно пытался зайти в троллейбус, где уже находилось 10 человек. На отказ водителя продолжать движение, нарушитель разбил стеклянные двери транспорта.

Прибыв на место происшествия, правоохранители быстро урегулировали конфликтную ситуацию и доставили правонарушителя в Печерское управления полиции. Им оказался 51-летний житель Черниговской области. На него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с мужчиной разъяснительную беседу.

«В свою очередь правоохранители продолжают обеспечивать контроль за соблюдением ограничений во время карантина, в частности в части, касающейся нарушений пассажирских перевозок. Поэтому полиция в очередной раз призывает граждан ответственно относиться к установленным правилам карантина, ведь в случае несоблюдения противоэпидемических мероприятий и выявления нарушений работники полиции будут немедленно принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности», - заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крыщенко.