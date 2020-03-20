В Рубежном и Кременной откроют приюты дя пострадавших от домашнего насилия

20 марта 2020, 16:10

В Рубежном и Кременной планируется открыть специализированные приюты для лиц, пострадавших от домашнего насилия.

В Рубежном и Кременной планируется открыть специализированные приюты для лиц, пострадавших от домашнего насилия.

Об этом сообщила директор Департамента социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации Элеонора Полищук на коллегии.

Так, она подвела итоги работы Департамента за минувший год и озвучила перспективные направления на 2020. Отдельно поднималась тема предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола.

Директор Департамента сообщила, что в этом году планируется открыть специализированные приюты для лиц, пострадавших от домашнего насилия, в Рубежном и Кременной.

«В 2020 году запланировано освоить целый ряд новых программ. Мы будем тесно сотрудничать с громадами в области получения социальных услуг. Вместе с этим, постепенно будем переходить на прямое финансирование всех видов социальных выплат и многое другое», - подытожила Элеонора Полищук.