Прокуратура открыла дело из-за убийства военного снайпером на Донбассе

20 марта 2020, 16:40

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту гибели украинского военного от пули снайпера в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным Офиса генпрокурора, уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины.

Отмечается, что с начала 2020 года в ходе боевых действий на Донбассе погиб 41 украинский военный, еще 182 - получили ранения. В этот же период в прошлом году потери украинских сил составляли 34 человека, а раненых было 222.

"Офис генерального прокурора контролирует ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в результате вооруженной агрессии РФ", - подчеркнули в прокуратуре.